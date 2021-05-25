В США на северо-востоке Лас-Вегаса произошло крушение военного самолета. В результате происшествия погиб пилот самолета.

Об этом говорится в сообщении базы Неллис ВВС США

На месте происшествия находятся федеральные и местные службы быстрого реагирования.

По данным военных, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.

Как сообщают местные СМИ, сотрудники полиции перекрыли территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса.

Фото: 8newsnow.com

Фото: 8newsnow.com

Над местом крушения поднялся столб дыма

Имя пилота, погибшего в результате авиакатастрофы, пока не называется.

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