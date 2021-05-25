В США возле Лас-Вегаса рухнул военный самолет, погиб пилот. Фото, видео
В США на северо-востоке Лас-Вегаса произошло крушение военного самолета. В результате происшествия погиб пилот самолета.
Об этом говорится в сообщении базы Неллис ВВС США
На месте происшествия находятся федеральные и местные службы быстрого реагирования.
По данным военных, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.
Как сообщают местные СМИ, сотрудники полиции перекрыли территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса.
Фото: 8newsnow.com
Фото: 8newsnow.com
Над местом крушения поднялся столб дыма
Имя пилота, погибшего в результате авиакатастрофы, пока не называется.
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