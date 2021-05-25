Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к полному и независимому международному расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Об этом говорится в заявлении его представителя Стефана Дюжаррика, передает "Интерфакс"

"Генеральный секретарь поддерживает призыв к полному, прозрачному и независимому расследованию этого возмутительного инцидента и призывает все вовлеченные в него стороны сотрудничать с таким расследованием", - заявил Дюжаррик.

Напомним, в Брюсселе состоялось заседание Европейского совета, посвященное Беларуси и России. На нем участники призвали страны Евросоюза принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС. Также членов сообщества призвали ввести санкции против Беларуси.

Как писала "Страна", Шарль Мишель попросил европейских лидеров прийти на обсуждение Беларуси и России без электронных устройств. Это было необходимо для обеспечения конфиденциальности.

Мы также подробно реконструировали задержание в Минске Протасевича и разбирались, как эти события отразятся на Украине.

Ранее в Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, где находится задержанный 23 мая лидер белорусской оппозиции Роман Протасевич. Он сидит в следственном изоляторе № 1 столицы республики.