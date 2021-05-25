В западноафриканской стране Мали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура арестовали военные. В ООН уже осудили это.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Арест произошел спустя несколько часов после того, как президент подписал указ о новом составе правительства Мали. В новый состав правительства не вошли глава МВД Мари Модибо Коне и глава Минобороны Садио Камара. В столице Мали Бамако были замечены перемещения техники, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Временное правительство в Мали работало с сентября 2020 года, после того как военные отстранили от власти президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе.

После известия об аресте руководства страны, Организация объединенных наций, Африканский и Европейский союзы, Экономическое сообщество западноафриканских государств, США, Германия и Великобритания призвали немедленно освободить политиков, арестованных в Мали.

Призыв указан в совместном заявлении, распространенном миссией ООН в Мали.



Авторы заявления называют произошедшее в стране попыткой насильственного захвата власти и потребовали немедленно освободить задержанных.

Напомним, в прошлом году поднявшие в западноафриканской стране Мали мятеж военные арестовали президента республики Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. После этого мятежники в Мали выбрали себе вождя и создали Национальный комитет спасения народа

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