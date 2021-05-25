Американский писатель Стивен Кинг, известный как король ужасов, рассказал, что у него возник конфликт с британской коллегой Джоан Роулинг, написавшей серию книг о волшебнике Гарри Поттере. Причем поводом столкновения стали трансгендеры.

Об этом Кинг признался в большом интервью изданию The Daily Beast.

по словам 73-летнего Кинга, писательница заблокировала его в Твиттере и удалила свой старый пост, в котором его похвалила. Все это произошло из-за того, что в 2020 году автор хорроров высказался в поддержку трансгендеров. Тогда поклонники поинтересовались у него, что он думает по поводу скандала вокруг Роулинг, на что Кинг ответил, что каждый имеет право высказывать свое мнение.

"Джо меня забанила. Вроде как заблокировала меня и все такое. Вот в чем дело: ее мнение приветствуется. Так устроен мир. Если она думает, что транс-женщины опасны, или что транс-женщины каким-то образом не являются женщинами, или у нее есть какая-то проблема с этим - идея, что кто-то, "маскируясь" под женщину, собирается напасть на "настоящую" женщину в туалете, - она верит во все эти вещи, она имеет право на свое мнение. А потом кто-то написал мне в Твиттере: "Как вы думаете, транс-женщины - это женщины?" Я ответил: "Да". И она из-за этого разозлилась. Это похоже на старую поговорку: "Я не согласен с тем, что вы говорите, но я буду защищать до смерти ваше право сказать это". Я просто чувствовал, что ее вера, на мой взгляд, ошибочна. У нас разные мнения, но такова жизнь", - сказал Кинг.

Затем Кинг добавил, что во многих вещах Роулинг придерживается адекватных (по его мнению) взглядов.

"Она была настроена против Брексита и против Трампа. Во многих отношениях она на стороне ангелов", - считает классик ужасов.

Ранее "Страна" рассказывала, как на Западе буквально затравили автора Гарри Поттера за ее позицию по поводу трансгендеров.

Писательнице не могут простить ее взглядов до сих пор: в начале мая новозеландский книжный фестиваль отказался от викторины по Гарри Поттеру из-за высказываний Роулинг о трансгендерах.