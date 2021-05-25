Вечером понедельника, 25 мая в Киеве поступила информация о том, что по реке Днепр вниз по течению дрейфует неуправляемая баржа.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Мужчина, который это увидел, вызвал патрульных. Стражи правопорядка сообщили, что баржа действительно откуда-то оторвалась и сейчас хаотично следует вниз по течению.

Как сообщала "Страна", в прошлом году из Херсона в Киеве отправляли баржу с арбузами. За доставку груза отвечала компания "Нибулон".

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Напомним, что власти Японии приняли решение сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима" в открытый океан. В Китае утверждают, что решение Японии было принято "без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом, несмотря на внутренние и внешние сомнения и возражения".