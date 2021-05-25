В Испании в пригороде Барселоны мальчик с отцом обнаружили тело мужчины. Труп находился внутри статуи динозавра. Об этом сообщает издание Newsweek.

Семья покойного 40-летнего испанца за несколько часов до этого сообщила представителям правоохранительных органов об исчезновении родственника.

Отмечается, что скульптура была размещена возле кинотеатра в качестве рекламы. Заметившие тело люди вызвали на место происшествия полицейских.

Динозавр был сделан из папье-маше, однако службе спасателей пришлось распилить скульптуру, чтобы достать тело. Начато расследование инцидента, при этом в полиции утверждают, что признаков преступления на теле мужчины не обнаружено.

Предполагается, что он сам залез вовнутрь динозавра, где и скончался.

Более подробные результаты инцидента правоохранители планируют предоставить после вскрытия.

Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

Как сообщала "Страна", в Испании отпраздновали выход из коронавирусного карантина ночными танцами на улицах. В Барселоне сотни человек собрались в разных частях города ночью, в том числе у здания Верховного суда. Они танцевали и пили алкоголь на улицах без масок, пренебрегая социальной дистанцией.

Напомним, что ранее полицейские задержали психа, который намеренно заразил коронавирусом 22 человека.