В Брюсселе состоялось заседание Европейского совета, посвященное Беларуси и России. На нем участники призвали страны Евросоюза принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС. Также членов сообщества призвали ввести санкции против Беларуси.

Решение саммита по Беларуси опубликовал в своем Твиттере официальный представитель главы Евросоаета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

"Европейский совет призывает международные организации гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент (задержане Романа Протасевича - Ред.)... Совет ЕС - принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний", - сказано в документе.

Также в выводах говорится, что ЕС призывает европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

Кроме того, лидеры ЕС хотят как можно скорее ввести дополнительные санкции против Беларуси.

"Евросовет призывает Совет ЕС как можно быстрее согласовать дополнительный список физических лиц и организаций в соответствии с действующими режимами санкций", - написано в документе.



Участники саммита призвали принять еще и адресные экономические санкции. Главе евродипломатии поручено подготовить соответствующие предложения.

Наконец, Европейский совет потребовал немедленно освободить Протасевича и его девушку Софию Сапегу и обеспечить им свободу передвижения, а также выразил солидарность с Латвией после "необоснованной высылки латвийских дипломатов".

Как писала "Страна", Шарль Мишель попросил европейских лидеров прийти на обсуждение Беларуси и России без электронных устройств. Это было необходимо для обеспечения конфиденциальности.

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