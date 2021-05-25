Операция "Протасевич": как Лукашенко послал Запад

Александр Лукашенко вчера снова стал возмутителем спокойствия для всего мира. Теперь, правда, речь идет не об акциях протеста, направленных против него, а, так сказать, об ответном ударе – спецоперации с посадкой рейсового самолета Афины – Вильнюс в Минске, благодаря которой был задержан один из организаторов оппозиционного Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Официальный Минск, правда, уверяет, что никакой спецоперации не было, было лишь неудачное для Протасевича стечение обстоятельств. Но этому, естественно, никто не поверил.

И теперь Минску грозят всевозможными санкциями. Правда, пока речь идет только об "авиационных" санкциях – запрете летать над территорией Белоруссии и отмене рейсов "БелАвиа", однако этим вряд ли дело ограничится. Вот только рычагов повлиять на ситуацию у Запада уже нет.

По большому счету, вчера Запад пожал последствия непродуманной спецоперации по свержению Бацьки, которая проводилась в прошлом году. Сделав ставку на оппозицию во время президентских выборов и объявив о непризнании Лукашенко легитимным президентом, Евросоюз с подачи Варшавы и Вильнюса не только отрезал себе все пути к отступлению в отношении властей Минска, но и лишил себя (а заодно и остальные западные страны) всех возможностей влиять на ситуацию внутри Белоруссии.

Если Бацьку, которого с августа называют "нелегитимным", назовут "совсем нелегитимным", у него от этого уже ничего не убудет. И если Евросоюз прервет все воздушное и наземное сообщение с Белоруссией, то режим Лукашенко от этого только выиграет.

Собственно, именно "доведение до безнаказанности" прошлогодними санкциями и дало возможность Лукашенко решать вопросы с политическими противниками по собственному усмотрению. Не случайно параллельно с вызывающей спецоперацией по Протасевичу Бацька ужесточил законодательство в отношении митингов и их освещения в прессе.

И ему уже все равно, даже если Белоруссию отключат от SWIFT: от этого проиграет какая-то часть белорусов, но выиграет Россия, которая еще сильнее интегрирует эту страну в свое политическое и экономическое пространство.

Лишившись возможности лавировать между Москвой и Брюсселем, Лукашенко, похоже, выбрал новую тактику: стать вторым Кадыровым на международном уровне. И в этом смысле для него чем больше давление со стороны Запада – тем лучше. Потому что в этом качестве Бацька снова будет нужен Путину – как громоотвод, на фоне которого Кремль будет выглядеть вполне демократичной властью.

Зачем Зеленский бьет горшки с Бацькой?

История с операцией белорусских спецслужб оказалась на удивление "украинской". Ведь, по сути, агенты Бацьки разыграли ровно тот сценарий, который СБУ якобы хотела использовать для захвата бойцов частной военной компании "Вагнер".

По той международной реакции, которую получил Минск за спецоперацию с Протасевичем, ясно одно: планировался на самом деле ее украинский аналог или нет, можно только радоваться, что история с "вагнеровцами" не состоялась. Иначе Киеву пришлось бы оправдываться насчет "международного терроризма", в котором сейчас обвиняют белорусов.

И в этом смысле для Зеленского даже хорошо, что операция "Протасевич" состоялась – она теперь стала индульгенцией для Банковой по поводу всех обвинений в зраде из-за срыва операции по "вагнеровцам". На этом, собственно, украинское вмешательство в эту ситуацию можно было закончить.

Но, увы, официальный Киев вновь решил наступить на грабли, которые хлопнут его по лбу.

Вчера Владимир Зеленский по горячим следам дал указание правительству запретить авиасообщение с Белоруссией и полеты самолетов "Белавиа" через наше воздушное пространство. И уже сегодня правительство исполнит это указание.

И это может иметь серьезные последствия.

Дело даже не в том, что после его реализации исчезнет самый удобный на данный момент способ перелета в Москву. Дело в том, что Украина собственными поступками наживает себе врага там, где этого можно было избежать.

На самом деле Зеленскому ни холодно, ни жарко от того, что Протасевич окажется в белорусской тюрьме вместо комфортного проживания на польско-литовские гранты. Банковая в очередной раз хочет показать, что она находится в авангарде "демократического мира" в "борьбе против диктатуры".

Вот только этого никто не оценит. Зато Украина получит дополнительно несколько сотен километров границы, на которых появится потенциальная военная угроза. И это, кстати, те самые километры границы, которые расположены ближе всего к Киеву и на которых нет даже заборчика, громко именуемого проектом "Стена".

Но даже если отставить в сторону военный вопрос, то останется экономический. На сегодняшний день Украина собственными усилиями загнала себя в ситуацию критической зависимости от белорусского бензина, и достаточно одного взмаха руки Лукашенко, чтобы вся экономика страны встала. Стоит ли в такой ситуации дразнить Бацьку санкциями, от которых нам нет никакого смысла?

Верховный суд отменил победу Вирастюка

Зеленскому сейчас было бы правильнее забыть о том, что происходит у соседей, и заняться внутренним фронтом, где дела у него не ахти. Как ни пытается президент создать себе имидж сильного лидера, держащего под контролем все и вся, а все равно где-то происходят проколы, которые представляют гаранта в несколько ином виде.

Таким проколом вчера стало решение Верховного суда об отмене решения Центризбиркома по объявлению Василия Вирастюка победителем выборов на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Это еще не окончательное решение – предстоит еще один раунд судебных разборок в том же Верховном суде, только уровнем повыше. Однако это решение еще раз ставит под вопрос легитимность победы кандидата от "Слуги народа" в глазах общества. Что, безусловно, не добавляет популярности президентской партии.

Однако дело не только в моральном аспекте. Верховный суд показал, что в государстве есть целая ветвь власти, которая неподконтрольна президенту. И вот это уже серьезный подкоп под саму систему, которую сейчас пытается выстроить Зеленский.

Ведь если президент не может провести в парламент одного своего депутата, то что он может сделать в ситуации, когда придется вести более серьезные битвы – хотя бы ту же самую деолигархизацию, которую Зеленский уже анонсировал?

Вакцинация: Ляшко уже проваливает обещания?

А тем временем под электоральные позиции президента начинается еще один подкоп, скорее всего несознательный, но не менее неприятный. Всего пять дней прошло с того момента, как парламент утвердил министром здравоохранения Виктора Ляшко, пообещавшего до конца августа вакцинировать 5 миллионов граждан двумя уколами, но на этом фронте уже обнаружился полный провал: за 23 мая в Украине сделано 1325 прививок, причем новых вакцинированных граждан всего 321.

Еще показательнее статистика новых вакцинированных выглядит в региональном разрезе: Днепропетровская область – 0, Харьковская область – 0. И даже Киев – 0. Три самых крупных по населению региона не получили ни одного нового человека с прививками!

А ведь это еще не все: "ноль" также по Черниговской, Николаевской, Полтавской, Ивано-Франковской, Луганской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областям.

К счастью, все это проходит на фоне минимальной заболеваемости, когда третья волна коронавируса сошла на нет. Но ведь это как раз и есть лучший момент, когда можно максимально активизировать вакцинацию, чтобы четвертая волна вообще не произошла! А у нас вместо этого в большей части страны вообще ничего не происходит.

Если такими темпами идти к обещанному Ляшко рубежу в пять миллионов, то это произойдет не через 97 дней, а через 97 лет. Из-за чего вера в обещания власти, естественно, умрет окончательно – задолго до президентских выборов.

Правительство имитаторов: почему продолжает дорожать подсолнечное масло

Что касается веры в экономическое чудо от нынешней власти, то она умерла еще раньше. И теперь страна просто наблюдает за непрофессионализмом очередного Кабмина, назначенного президентом Зеленским.

Вчера об очередном "достижении" команды Шмыгаля сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса: как выяснилось, спустя месяц после решения Кабмина ограничить экспорт подсолнечного масла ради снижения его цены на внутреннем рынке этот продукт в супермаркетах… подорожал на 4,5%.

Правда, аграрии объясняют, что розничные цены так быстро не реагируют на введенные ограничения, но при этом добавляют, что оптовая цена снизилась всего на 1%. И вот этот 1%, да еще и с отложенным эффектом – результат правительственного решения.

Собственно, иначе и не могло быть, поскольку квота отечественного экспорта, установленная Кабмином, составляет 98% от обычных объемов продажи подсолнечного масла за рубеж. В общем, много шума ради пиара и практически полное отсутствие реальных действий.

Между тем, еще месяц назад, когда уже все забили тревогу по поводу резкого подорожания украинского подсолнечного масла (которое теперь в Польше стоит дешевле, чем на Родине), звучал вполне разумный рецепт, опробованный в той же Польше: снизить с 20 до 7% НДС на социально значимые продукты – то есть на те продукты, без которых не могут обойтись даже люди с низкими доходами.

Это был бы гораздо более рыночный подход, чем введение квот. Однако Кабмин, который так беспокоится насчет свободного рынка газа, в этой ситуации предпочитает нерыночные методы. Точнее, даже их имитацию.