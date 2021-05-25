26-27 мая в прифронтовой Авдеевке в рамках операции Объединенных сил состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. В них примут участие региональные субъекты борьбы с терроризмом.

Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на пресс-службу Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сказали в СБУ, тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности призвала жителей Авдеевки с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

"Просим граждан при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.). В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков немедленно сообщайте в дежурную службу", - попросили в СБУ.

Силовики заверили, что все их действия не выходят за рамки существующего законодательства.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове в рамках антитеррористических учений СБУ устроила проверки машин.

Мы также писали, что 22 мая СБУ завершила масштабные антитеррористические учения в Одесской области.





