Боец смешанного стиля (MMA) 25-летний Фау Вэйк (Новая Зеландия) скончался в больнице от травм, которые он получил в уличной драке. Об этом сообщил представитель команды спортсмена в Instagram.

Сообщается, что спортсмен вмешался в драку на улице Саймондс-Стрит в центре Окленда. После этого он был доставлен в одну из больниц города в тяжелом состоянии.

Четверо мужчин были задержаны в связи с происшествием.

Этот спортсмен только начал профессиональную карьеру. На его счету всего один официальный поединок. Новозеландец завершил его досрочно, нокаутировав оппонента на 37-й секунде.

Вэйк тренировался в City Kickboxing вместе с Исраэлом Адесаньей, известным по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Именитый боец уже выразил соболезнования в связи со смертью коллеги.

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