В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, где находится задержанный 23 мая лидер белорусской оппозиции Роман Протасевич. Он сидит в следственном изоляторе № 1 столицы республики.

Об этом написала в своем официальном Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"В сети интернет распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности. В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор № 1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области", - написала пресс-секретарь.

Она добавила, что жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от оппозиционера не поступало.

О том, что его поместили в СИЗО № 1, ранее в видеообращении заявлял сам Протасевич. Он тоже говорил, что с ним обращаются хорошо и что на здоровье он не жалуется.

"Страна" подробно рассказывала, кто такой Протасевич и как его задержали в Минске.