Руководители британской компании-разработчика искусственного интеллекта DeepMind не смогли добиться своей юридической автономности от Google, которому принадлежит компания.

Тем не менее в DeepMind считают, что такую мощную технологию, которой они занимаются, не должна контролировать одна организация.

Ранее Илон Маск отмечал, что разработка DeepMind вызывает большие опасения с точки зрения опасности для человечества.

Несмотря на это в структуре, которому принадлежит, Google - холдинге Alphabet, отказались продолжать переговоры о предоставлении большей автономности разработчику искусственного интеллекта DeepMind, который принадлежит поисковику.

Об этом передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.



По данным журналистов, в руководстве DeepMind несколько лет обсуждали с Google и Alphabet выделение себя в отдельную юридическую структуру, которую обычно используют некоммерческие организации. По мнению DeepMind, мощный искусственный интеллект, который исследует стартап, не должен контролироваться одной корпоративной организацией.

Руководители DeepMind обсуждали с сотрудниками большую самостоятельность компании как минимум с 2015 года - а Google купил стартап в 2014-м. Юристы DeepMind до начала пандемии готовились к переходу на новую структуру, сообщили собеседники газеты. По их словам, DeepMind предлагал Google частичное разделение, а его персонал разрабатывал проект этических правил по отделению компании и предотвращению использования его наработок для создания автономного оружия или слежки.

Однако предложенная структура не имела финансового смысла для Alphabet, учитывая общий объем ее инвестиций в стартап и желание дальше его финансировать, сообщили источники WSJ. Они рассказали, что в апреле в ходе видеозвонка с персоналом DeepMind сооснователь стартапа Демис Хассабис заявил о завершении попыток добиться автономности. Хассабис добавил, что исследования DeepMind изучит комиссия по этике, в которой большинство составляют топ-менеджеры Google, добавили собеседники издания. Google сообщала, что в составе этой комиссии присутствует сооснователь DeepMind Мустафа Сулейман, который в 2019 году перешел в Google после того, как сотрудники обвинили его в чересчур жестком поведении, написала WSJ.

Провал переговоров по автономии DeepMind показывает, как Google и другие технологические гиганты пытаются усилить контроль за изучением и улучшением искусственного интеллекта, считает WSJ. Гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичаи говорил, что искусственный интеллект более важен для человечества, чем электричество или огонь.



DeepMind основан в 2010 году, Google купила его примерно за $500 млн в 2014 году. У стартапа около 1000 сотрудников, указала WSJ. Компания пока не может стать прибыльной: в 2019 году она показала убыток 477 млн фунтов стерлингов ($649 млн по курсу на момент объявления финансовых результатов). За тот же год Google простила подразделению займы на $1,5 млрд.

Как сообщала "Страна", соучредитель Google петербуржец Сергей Брин рассказал, чем опасен искусственный интеллект. По его мнению, искусственный интеллект может быть использован для манипулирования людьми.

Напомним, что в Google показали робота, который имитирует голос человека и уже способен вести правдоподобный разговор.