На фоне обсуждения действий Беларуси, посадившей самолет Ryanair, в соцсети Фейсбук вспомнили похожую историю в Украине семилетней давности. Тогда военные диспетчеры под угрозой применения оружия пытались посадить борт с Виктором Януковичем.

Об этом написал в Фейсбуке адвокат Виталий Сердюк.

"Напомню, Украина уже имеет подобную практику. Прецедент 22 февраля 2014 года, когда по команде Турчинова авиадиспетчер угрожал применить боевую авиацию для изменения плана полетов двух вертолетов, на борту одного из которых находился президент Украины Виктор Янукович. Тогда пилоту поступила команда: "распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение", - написал адвокат.

По его оценке, в этом случае были нарушены и Конституция Украины, и законодательство о статусе президента. Однако о результатах расследования уголовного производства по факту покушения на жизнь президента Украины Генеральная прокуратура предпочитает умалчивать.

Сердюк также опубликовал расшифровку переговоров военного диспетчера с позывным "Городок" и пилота вертолета Аркадия Ярощука.

Борт. Прошу условия выхода и запуск по готовности.

Харьков-руление. Разрешено согласно плану полета, высота полета 1200 футов, код ответчика ... . Запуск по готовности разрешен. Полоса для взлета 07. Где будете покидать контролируемое пространство аэропорта, на юго-востоке или на северо-востоке?

Борт. На северо-востоке. Прошу условия выхода и запуск по готовности.

Харьков-руление. Разрешено согласно плану полета, высота полета 1200 футов, код ответчика ... . Запуск по готовности разрешен. Полоса для взлета 07.

Харьков-вышка. Полоса для взлета 07. Взлет разрешаю, 1200 футов, доложите. Где будете покидать контролируемое пространство аэропорта, на юго-востоке или на северо-востоке?

Борт. Взлетаем. 1200 доложим. (...) Взлет произвели. 1200 футов. (...)

Харьков-информация. Занимайте 1600 футов.

Борт. Заняли 1600 футов.

Харьков-информация. Свяжитесь с военным сектором на частоте 120.9. для вас есть важная информация.

Борт. Позывной какой у военного сектора УВД?

Харьков-информация Позывной "Городок".

После набора 2000 футов и установления связи с "Городком".

Городок. Для вас важная информация. Распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков, в случае неповиновения будет открыт огонь на поражение.

Борт. Следуем в Донецк по погодным условиям.

Городок. Вам разрешено вернуться только о Харьков, в Донецк запрет. Ваше решение?

Борт. Загрузка полная топлива, брали меньше. Ветер сильный встречный, остатка топлива хватает только до Донецка. Следуем в Донецк по погодным условиям.

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