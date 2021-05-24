В центре общественного здоровья рассказали о том, что в случае реального контакта с инфицированным коронавирусом COVID-19 немедленную прививку от этой болезни можно не делать.

Это вызвано тем, что инкубационный период этой болезни составляет около 4-5 дней и за такое короткое время даже в случае прививки вакциной, необходимый иммунный ответ вряд ли сформируется.

"Дополнительно напоминаем, что жители или пациенты, которые имели тесный контакт с больным COVID-19 в медицинских учреждениях длительного ухода, интернатах или в местах скопления, такие как места содержания под стражей, приюты для бездомных граждан, общежития и тому подобное, могут быть вакцинированы. В этих условиях заражение и передача SARS-CoV-2 могут происходить в течение длительного времени", - добавили в центре общественного здоровья.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Мы узнавали, как вакцинироваться от коронавируса в Украине, если ты не медик и не пенсионер.

Как сообщала "Страна", еще осенью 2020 года пресс-служба посольства США прямо запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того Владимир Путин заявил, что может предоставить Украине вакцину от коронавируса.

По данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), к маю 2021 года число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине превысило 138 500 человек, что примерно в три раза больше официальной статистики.