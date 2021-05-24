Появилось первое после задержания в Беларуси видео белорусского оппозиционера и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Протасевич заявил, что даёт признательные показания по фактам "организации массовых беспорядков".

"Добры день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту "Минск". Сейчас я нахожусь в СИЗО № 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске", - сказал Протасевич.

Напомним, "Страна" подробно описала, что произошло после задержания Романа Протасевича в мире и Украине и какие страны уже закрыли небо над Беларусью.