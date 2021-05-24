В радикальном движении ХАМАС заявили, что отрицают свою причастность к "минированию" самолета Ryanair, который после такого сообщения был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Про опровержение группировки сообщает Reuters.

"ХАМАС не имеет к этому никакого отношения. Мы не прибегаем к таким методам, которые могут использовать некоторые другие подозрительные стороны. Они стремятся демонизировать ХАМАС и помешать всеобщему сочувствию палестинскому народу и его законному сопротивлению", - сказал официальный представитель ХАМАСа Фаузи Бархум.

Как сообщала "Страна", информация о минировании, как сообщают СМИ, поступила одновременно в Афины и в Минск. И пилоты лайнера, действуя по инструкции, запросили посадку в минском аэропорту.

По данным авиакомпании Ryanair, которая выполняла рейс, экипаж самолета узнал об угрозе на борту от белорусской диспетчерской службы. То, что именно пилоты приняли решение о посадке самолета в Минске, подтверждает запись переговоров пилота самолета с диспетчером минского аэропорта и руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшена.

По ее словам, самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж принял решение садиться в Минске.

Напомним, что в Беларуси заявили о том, что не принуждали самолет Ryanair совершить посадку в Минске. "После установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна, сразу же была доведена информация о поступившей угрозе. В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее", - сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.