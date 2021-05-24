Глава Евросовета Шарль Мишель призвал европейских лидеров прийти на обсуждение Белоруссии и России без электронных устройств. Это необходимо для обеспечения конфиденциальности.

Призыв появился вечером 24 мая в Твиттере официального представителя Мишеля Баренда Лейтса.

"Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Беларуси и России на Совете Европейского союза его глава потребовал, чтобы прения проводились без электронных устройств", - гласит пост в микроблоге Лейтса.

Как сообщала "Страна", 23 мая в Минске был снят с борта самолета и задержан лидер белорусской оппозиции, бывший главный редактор Телеграм-канала "Нехта" Роман Протасевич. Мы подробно реконструировали эти события и разбирались, как они отразятся на Украине.

Мы также писали, что страны Евросоюза (включая Литву, Германию, Францию, Польшу, Грецию и Австрию) и Украина осудили задержание Протасевича. Они назвали события в Минске авиапиратством и пообещали ввести против Беларуси санкции. А глава Евросовета заявил о необходимости провести расследование в связи с инцидентом с самолетом в Минске.