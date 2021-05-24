Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведет в четверг, 27 мая, срочное заседание из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair в белорусской столице.

Об этом сообщила пресс-служба организации в Twitter.

"Глава Совета ИКАО назначил срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета ИКАО на 27 мая по поводу инцидента, который произошел во время полета авиакомпании Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Минобороны сообщили, что на сопровождение пассажирского авиалейнера был направлен истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы. В Европарламенте расценили инцидент как акт государственного терроризма.

Ранее в понедельник международная организация гражданской авиации (ICAO), заявила, что не будет закрывать воздушное пространство на Беларусью. Причиной этому является то, что секретариат ICAO не обладает данными полномочиями в соответствии с Чикагской конвенцией.