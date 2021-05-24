В МОЗ рассказали украинцам о симптомах и профилактике меланомы. Инфографика
В Министерстве здравоохранения рассказали, как разобраться в симптоматике и профилактике болезни меланома.
Соответствующую информацию публикует Центр общественного здоровья украинского Минздрава.
Меланома - это злокачественное новообразование кожи и наиболее опасное заболевание среди всех раковых заболеваний кожи. Она может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже, а также вырасти на участке нормальной кожи.
"Когда это происходит, родинка подвергается видимых изменений: изменение формы, размера, цвета. Кроме кожи, меланома может образоваться в глазах, внутри тела, например, в носу и горле, а также на голове и шее, коже под ногтями (более редкие случаи)", - добавили в ЦОЗ.
Правила, которые помогут проконтролировать изменения на коже:
- Асимметрия. Когда форма половины родинки не соответствует другой ее половине.
- Край. Края родинки неровные или размыты.
- Окрас. На родинке присутствуют оттенки черного, коричневого, участки белого, серого, красного или синего цветов.
- Размер. Если превышает 6 мм или увеличился.
- Динамика. Когда меланома развивается на родинке, что уже есть, текстура родинки может меняться, например, становиться тверже. Зона образования опухоли может чесаться и кровоточить. Поражение кожи меланомой обычно не вызывает боли.
В Минздраве призвали быть внимательны к еще одной разновидности меланомы - амеланотичной. В этом случае распознать симптомы довольно трудно, ведь раковые клетки этого вида заболевания не производят меланин. Обычно место поражения при этом типе меланомы становится бледно-розовым или красным.
"Любая патология кожи, которая быстро растет или меняется и не исчезает, независимо от того окрашена она или нет, должна быть обследована врачом. Кровотечение - признак более запущенной меланомы. Если у вас на теле появилась новая и необычная родинка, обращайтесь к врачу", - подытожили в ЦОЗ.
Напомним, количество заболеваний меланомой кожи ежегодно увеличивается. Такое лечение может обойтись в несколько миллионов гривен.
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