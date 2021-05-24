В Министерстве здравоохранения рассказали, как разобраться в симптоматике и профилактике болезни меланома.

Соответствующую информацию публикует Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

Меланома - это злокачественное новообразование кожи и наиболее опасное заболевание среди всех раковых заболеваний кожи. Она может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже, а также вырасти на участке нормальной кожи.

"Когда это происходит, родинка подвергается видимых изменений: изменение формы, размера, цвета. Кроме кожи, меланома может образоваться в глазах, внутри тела, например, в носу и горле, а также на голове и шее, коже под ногтями (более редкие случаи)", - добавили в ЦОЗ.

Правила, которые помогут проконтролировать изменения на коже:

Асимметрия. Когда форма половины родинки не соответствует другой ее половине.

Край. Края родинки неровные или размыты.

Окрас. На родинке присутствуют оттенки черного, коричневого, участки белого, серого, красного или синего цветов.

Размер. Если превышает 6 мм или увеличился.

Динамика. Когда меланома развивается на родинке, что уже есть, текстура родинки может меняться, например, становиться тверже. Зона образования опухоли может чесаться и кровоточить. Поражение кожи меланомой обычно не вызывает боли.

В Минздраве призвали быть внимательны к еще одной разновидности меланомы - амеланотичной. В этом случае распознать симптомы довольно трудно, ведь раковые клетки этого вида заболевания не производят меланин. Обычно место поражения при этом типе меланомы становится бледно-розовым или красным.

"Любая патология кожи, которая быстро растет или меняется и не исчезает, независимо от того окрашена она или нет, должна быть обследована врачом. Кровотечение - признак более запущенной меланомы. Если у вас на теле появилась новая и необычная родинка, обращайтесь к врачу", - подытожили в ЦОЗ.

Напомним, количество заболеваний меланомой кожи ежегодно увеличивается. Такое лечение может обойтись в несколько миллионов гривен.

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