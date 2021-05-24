Президент Украины Владимир Зеленский упростил согражданам доступ к получению административных услуг, а именно госрегистрации рождения, брака, смерти в условиях укрупнения территориальных общин.

Он подписал соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин" № 1427-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

"Необходимость его принятия обусловлена тем, что в законодательстве Украины было закреплено разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными территориальными общинами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что закон, который подписал президент, "наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов".

"Таким образом устраняются негативные последствия укрупнения территориальных общин. Все территориальные общины получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в частности сохранят доступность услуг и быстрое их предоставления", - резюмируют в Офисе президента.

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