Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что работа по организации встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которую глава Белого дома предложил в середине апреля, продолжается. Но ее дату пока объявлять рано. А вот западные СМИ утверждают, что время встречи назовут в ближайшие дни.

Псаки затронула тему встречи лидеров стран на традиционном брифинге в Белом доме.

"Мы не готовы назвать место и время встречи", - сказала она, добавив, что "работа над деталями встречи продолжается".

Со своей стороны агентство Associated Press сообщает со ссылкой на официальные лица, что Белый дом и Кремль работают над организацией в следующем месяце встречи на высшем уровне в Швейцарии.

По словам одного чиновника из США, советник по национальной безопасности Джейк Салливан на этой неделе встретится со своим российским коллегой в Женеве, предполагаемом городе проведения переговоров президентов, для окончательной доработки деталей. Второе официальное лицо добавило, что Женеву выбрали для первой личной встречи Байдена с Путиным.

Американцы и россияне готовятся к саммиту 15-16 июня. Официальное объявление даты ожидается в ближайшие дни.

Ранее то же время и место встречи назвал в своем Twitter со ссылкой на четыре источника в администрации Байдена журналист MSNBC Джефф Беннетт.

А в Белом доме сообщали, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы.