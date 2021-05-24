Белорусская авиакомпания "Белавиа" в 2020 году была третьей по количеству рейсов в авиапространстве Украины, также рейсы между нашей страной и республикой осуществляет "Мотор Сич".

Таким образом, после того, как Украина полностью прекратит авиасообщение с Белоруссией, авиалайнеры этих компаний прекратят полеты.

Об этом со ссылкой на данные украинского авиарегулятора "Украэрорух" сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным "Украэрорух", прямые авиарейсы в/из Беларуси в Украину по состоянию на конец мая текущего года осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа".

"Белавиа" летает из Минска в Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одессу и Херсон. В свою очередь, "Мотор Сич" дважды в неделю выполняет рейсы по маршруту Минск-Запорожье.

По данным "Украэрорух", "Белавиа" в 2020 году была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов, осуществив 10 644 полета после турецкой Turk Hava Yollari (14 623 полетов) и "Международных авиалиний Украины" (14 406 полетов).

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров страны подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Вскоре после этой новости секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подтвердил, что Киев полностью прекратит полеты в республику.

В то же время, в МАУ обеспокоены планами по запрету полетов над Беларусью.