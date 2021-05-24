Из-за снятия мэром Риги флага Беларуси во время чемпионата мира по хоккею Минск выслал всех сотрудников латышского посольства. В ответ Латвия предприняла симметричные действия.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В МИД Латвии 24 мая вызвали временную поверенную Беларуси Наталью Садовскую и сообщили ей о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

Скандал начался с того, что в Риге возле отеля "Radisson Blu Hotel Latvija", где вывешены флаги стран - участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый флаг оппозиции. Причем флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Мэр Риги заявил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Александра Лукашенко.

В Минске расценили этот жест как оскорбление государственного флага Республики Беларусь. А министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал его актом государственного вандализма. В МИД Беларуси был вызван посол Латвии, которому было предложено покинуть страну в течение суток.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о задержании в Минске оппозиционера Романа Протасевича.

Мы также сообщали, что после задержания самолеты из Риги начали облетать Беларусь.