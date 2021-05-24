Ученые заметили резкий рост активности Солнца и прогнозируют трехдневные магнитные бури, вспышка которых ожидается уже в среду, 26 мая.

Об этом говорится в сообщении лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, обнародованном в понедельник, 24 мая.

"Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

По данным ученых, 22 и 23 мая произошло 17 вспышек, часть из них сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли.

По расчетам специалистов, первое соприкосновение выброшенных масс с Землей произойдет около 22:00 25 мая. Это вызовет первые возмущения магнитного поля. Наиболее плотное ядро выброса достигнет нашей планеты около 04:00 в среду, 26 мая. На это время прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от трех до шести часов. В целом возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня 27 мая.

При этом амплитуда магнитных бурь будет незначительной, несмотря на достаточно большую продолжительность, считают ученые.

"В целом, май месяц показывает довольно быстрый рост солнечной активности, который заметно превышает обычный темп для данной стадии солнечного цикла", - добавили ученые.

Ранее мы рассказывали, как в декабре прошлого года Землю накрыло облако плазмы от вспышки на Солнце, что привело к геомагнитным изменениям и северным сияниям.

Также сообщали, что в мае 2021 года накроют две очень мощные магнитные бури и семь средних.