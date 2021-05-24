Белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" приостановила выполнение рейсов в Литву в период с 25 мая по 26 июня. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года по белорусскому времени (совпадает с киевским)", - говорится в сообщении.

Напомним, ситуация вокруг авиасообщения с Беларусью накалилась после того, как в воскресенье, 24 мая, самолет Ryanair вынужденно сел в Минске из-за угрозы взрыва на борту. В результате бомбу в авиалайнере не нашли, но был задержан находившийся на борту самолета белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

После этого Великобритания первой в Европе остановила полеты над Беларусью и запретила принимать рейсы "Белавиа". Также стало известно, что аналогичное решение уже во вторник может быть принято Украиной на завтрашнем внеочередном заседании Кабмина.

Как сообщалось, в Швеции рекомендовали своим национальным авиакомпаниям не летать над Беларусью.