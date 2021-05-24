В Белом доме заявили, что США не пытаются делать поспешные выводы о том, что Россия могла быть причастна к вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске.

Об этом этом со ссылкой на Белый Дом пишет TACC.

Кроме того, пресс-секретарь президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне пока не готовы назвать преждевременную посадку рейса Ryanair в Минске "угоном или говорить о санкциях".

Напомним, днем ранее самолет Ryanair Афины - Вильнюс из-за ложного сообщения о минировании экстренно сел в аэропорту Минска. В итоге, задержали одного из пассажиров - Романа Протасевича, который является основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta.

Белорусские власти утверждают, что давления со стороны республики на решение экипажа приземлить самолет Ryanair в Минске не было, а сообщение о минировании воздушного судна якобы поступило профильному ведомству от людей, которые представились "солдатами ХАМАС".

"Страна" подробно описала, что произошло после задержания Романа Протасевича в мире и Украине и какие страны уже закрыли небо над Беларусью.