Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш заявил, что в случае введения запретов на использование гражданской авиацией белорусского воздушного пространства из-за инцидента в Минске, самолетам может быть непросто выполнять некоторые рейсы по техническим причинам.

Об этом он сказал он в интервью Bloomberg.

"Самолетам может быть трудно избегать (воздушного пространства над - Ред.) Беларусью", - заявил Вилли Уолш, добавив, что "в обычное время белорусское воздушное пространство играет важную роль для движения воздушного транспорта.

Ранее глава IATA призвал к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.

На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы. В Европарламенте расценили инцидент как акт государственного терроризма.

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Между тем, Беларусь заявила о готовности расследовать инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета и уведомила об этом ICAO и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).