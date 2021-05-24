В связи с задержанием в Минске белорусского оппозиционера Романа Протасевича Великобритания намерена обсудить с союзниками санкции против газопровода "Северный поток - 2" и трубопровода "Ямал - Европа".

Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Первоначально идею ввести санкции против российских трубопроводов подал на слушаниях в палате общин 24 мая глава международного комитета Том Тугендхат. По его же инициативе было созвано заседание для обсуждения инцидента с самолетом Ryanair и Протасевичем.

"Следует остановить "Северный поток - 2" и газопровод "Ямал", который проходит через Беларусь и который дает деньги этому тираническому режиму", - объяснил необходимость санкций Тугендхат, обращаясь к Раабу.



"Он (Тугендхат - Ред.) заметил, что еще одной мерой является "Северный поток". Мы определимся по ней и проконсультируемся с нашими партнерами, после чего посмотрим, какие дальнейшие шаги будут предприняты... Мы в срочном порядке обсудим все возможности (введения новых санкций против Беларуси - Ред.). Но важно, чтобы наши усилия были скоординированы", - сказал Рааб.

Глава МИД Британии тоже заявил, что кроме "Северного потока - 2" следует остановить газопровод "Ямал-Европа".

Труба из России по газопроводу "Ямал-Европа" идет в Беларусь, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в IV квартале на "Ямал-Европу" пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 млрд кубометров). Для сравнения, на "Северный поток" приходится 15 млрд кубов, на украинский транзит - 15 млрд.

Ранее "Страна" писала, какие последствия для Украину будут в связи с задержанием Протасевича.

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