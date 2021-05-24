70-метровая суперъяхта Galactica Super Nova одного из самых богатых людей России, директор компании "Лукойл" Вагита Алекперова вошла в десятку самых активных в 2021 году. На ней есть огромный бассейн, шикарный ресторан, вертолетная площадка, джакузи и даже водопад.

Об этом пишет и публикует соответствующие фото Forbes.

При общей длине 70 метров Galactica Super Nova на данный момент сама большая суперъяхта, построенная на верфи Heesen. Эта алюминиевая яхта с впечатляющей максимальной скоростью в 30 узлов и корпусом типа Fast Displacement (FDHF) - одна из самых быстрых в мире суперяхт своего класса.

У яхты имеется шесть кают на двенадцать пассажиров, которых обслуживает экипаж из 16 человек. Общая площадь палубы около 350 метров.

Дизайном экстерьера занималось специализированное архитектурное бюро Espen Oeino International. Интерьер судна разработало агентство Sinot Exclusive Yacht Design.

В 2021 году яхта вошла в десятку самых активных: с января по март она преодолела 11 900 морских миль (почти 22 039 км). Galactica Super Nova прошлась по Средиземному морю, Атлантическому океану и водам Карибского моря.

По данным журнала, предыдущую 50-метровую яхту Galactica Вагит Алекперов продал в феврале 2016 года за 19,5 миллионов евро. Спустя месяц на воду была спущена новая. Она была построена за 41 месяц (за 3,4 года) на голландской верфи Heesen.

Предполагаемая стоимость яхты - $105 млн. На Monaco Yacht Show 2016 Galactica Super Nova получила сразу две награды: "Лучший экстерьер" и "Лучшая новая суперъяхта".

Напомним, ранее Forbes обнародовал топ-100 богатейших украинцев. За год они увеличили состояние на 42%.

Также мы писали, как выбывший из списка Forbes аграрный олигарх Косюк решил распродать свои яхты за миллиарды гривен.