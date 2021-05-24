Во время проведения в Риге чемпионата по хоккею мэр латвийской столицы в связи с задержанием Романа Протасевича в Минске заменил государственный флаг Бералуси бело-красно-белым, который считается символом белорусской оппозиции. В ответ Минск высылает практически всех сотрудников посольства Латвии, включая техперсонал.

О замене флага написал в своем Твиттере мэр Риги Мартиньш Стакис.

Вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем он снял государственный флаг Беларуси с флагштока в центре города, где развеваются флаги стран - участниц спортивного состоязания, и повесил оппозиционное знамя.

"Среди флагов ЧМ по хоккею мы поддерживаем флаг свободной Беларуси! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флагу, который символизирует режим, государственный терроризм, не место в Риге - поэтому мы его и сняли", - написал мэр в Твиттере.

В ответ министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что из-за инцидента с белорусским государственным флагом в МИД был приглашен посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис, передает БЕЛТА.

Послу предложили покинуть Беларусь в течение 24 часов, а всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства - в течение 48 часов. В Минске останется только один сотрудник для ухода за зданием.

"Наверняка латвийская сторона ответит симметрично. Мы готовы к этому. Но на данном этапе, в данной ситуации мы не видим возможности работать с нынешним составом диппредставительства", - сказал Макей.

И действительно, вскоре стало известно о симметричном шаге латышей, как сообщает Reuters.

"Латвия высылает посла Беларуси и всех дипломатов, заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Латвии после того, как послу страны Балтии и дипломатам в Минске было приказано покинуть страну", - пишет агентство.

Ранее "Страна" сообщала, что после задержания Протасевича самолеты из Риги начали облетать Беларусь.

Мы также разбирались, как скажется на Украине международный скандал с задержанием лидера белорусских оппозиционеров.