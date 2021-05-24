Циклон, который сейчас размещается над северо-восточной частью Украины, до вторника, 25 мая, уже покинет ее пределы и с запада понемногу начнет распространяться влияние поля высокого атмосферного давления (антициклона).

Синоптики прогнозируют, что завтра осадки на большей части территории страны уже прекратятся. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 25 мая на большей части территории Украины уже будет преобладать погода без осадков. Только ночью в восточных, днем в западных областях пройдут кратковременные дожди, а местами возможны грозы.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях днем ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, местами возможны порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +7-12 градусов, а днем прогреется до +20-25.

В Киеве 25 мая - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью до +10-12, в дневные часы - до +21-23 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в понедельник восточные регионы Украины накроют дожди, на западе страны будет солнечно.

Также мы сообщали, что в турецком Измире пронесcя мощный торнадо и выпал град размером с орех.