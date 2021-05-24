Из-за снятия с рейса и задержания в Минске 26-летнего бывшего главного редактора оппозиционного Телеграм-канала Nexta Романа Протасевича Швеция порекомендовала своим национальным авиакомпаниям не летать над Беларусью.

Соответствующее заявление появилось 24 мая на сайте Транспортного управления страны.

В заявлении управления сказано, что на основании рекомендации Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) ведомство "ставит в известность национальные авиакомпании о возможности отказа от полетов в воздушном пространстве Беларуси".

Шведское транспортное агентство призвало шведские авиакомпании принять во внимание неопределенную ситуацию и рассмотреть возможность прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси.

"Это сообщение действительно до тех пор, пока ситуация и проблема не стабилизируются. Мы внимательно следим за развитием событий", - сказал Саймон Послюк, руководитель подразделения Шведского транспортного агентства.

Как писала "Страна", ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью из-за инцидента с Протасевичем.

А Великобритания первой в Европе уже остановила полеты над Беларусью и запретила принимать рейсы компании "Белавиа".