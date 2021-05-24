Возможный запрет на полеты в Беларусь, который может ввести украинское правительство, на авиакомпанию "Международные линии Украины" (МАУ) не повлияет, так как прямых рейсов в эту страну у нее нет с 2019 года. А вот запрет на полеты над территорией республики может обернуться перевозчику убытками.

Об этом "Стране" сообщила пресс-служба МАУ.

По словам представителей авиакомпании, решение относительно перспектив полетов над территорией Беларуси будет приниматься исходя из официальной позиции правительства и уполномоченных регулирующих органов Украины, так как решение о прекращении полетов над или в Республику Беларусь - политическое и не касается предотвращения рисков для безопасности полетов.

"МАУ ждет решения украинских властей и выполнит его, исходя из наличия или отсутствия, а также сути ограничений. Единственное, на что надеется авиаперевозчик, что решение не создаст неконкурентные условия для украинских перевозчиков в данной зоне полетов. Так уже было при принятии предварительного политического решения, которое исказило конкуренцию на многих маршрутах, а по некоторым - авиакомпания МАУ вынуждена была вообще уйти из-за экономической необоснованности облета (речь идет о запрете полетов над Россией - Ред.). По этой причине в свое время были отменены полеты в Пекин, Бангкок, Астану и т.д. При этом, данное политическое решение распространялось исключительно на авиакомпании, оставляя при этом возможными наземное на железнодорожное сообщение", - заявили в компании.

Также представители МАУ добавили, что им хотелось бы иметь прозрачные условия выполнения полетов в регион - такие же, как и у других европейских перевозчиков.

"И если решение о политической изоляции приниматься на уровне Европы, то решение об изоляции Украиной должно быть зеркальным", - сказали в компании.

Сейчас МАУ анализирует возможные варианты развития событий в случае облета Беларуси.

"В таком случае к пересмотру относятся регулярные рейсы в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании по заказу работодателей", - сообщили "Стране" в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Минобороны сообщили, что на сопровождение пассажирского авиалейнера былнаправлен истребитель МиГ-29.

Вместе с тем, на борту самолета находился белорусский оппозиционер, один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы. В Европарламенте расценили инцидент как акт государственного терроризма, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент "будет иметь последствия", а ответственные за задержание Протасевича понесут наказание.

Тем временем Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы "Белавиа", а также обязала свои авиакомпании облетать Беларусь. Следом соответствующее решение правительству поручил принять президент Украины Владимир Зеленский.