Во вторник, 25 мая, Кабмин Украины соберется на внеочередное заседание, на котором может быть вынесено решение об остановке авиасообщении с Беларусью. МИД уже готовит пакет необходимых документов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о авиасообщение между Украиной и Беларусью.

Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - написал Шмыгаль.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил закрыть авиасообщение Украины с Беларусью.

Как сообщалось, после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержания находящегося на его борту белорусского оппозиционера Романа Протасевича, Великобритания стала первой в Европе страной, которая закрыла авиасообщение с Беларусью.

Также мы сообщали, что Ryanair продолжает летать над Беларусью, несмотря на перехват их самолета.