Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров страны подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью из-за инцидента, который произошел в воскресенье, 23 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Зеленского.

"Президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Минобороны сообщили, что на сопровождение пассажирского авиалейнера был направлен истребитель МиГ-29.

Вместе с тем, на борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы. В Европарламенте расценили инцидент как акт государственного терроризма.

В связи инцидентом Британия стала первой страной, которая запретила полеты государственной белорусской компании "Белавиа". Гражданам Литвы настоятельно порекомендовали не посещать республику, а находящимся сейчас на ее территории - выехать, в связи с этим инцидентом. "Страна" подробно описала, что произошло после задержания Романа Протасевича в мире и Украине и какие страны уже закрыли небо над Беларусью.