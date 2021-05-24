Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы "Белавиа", а также обязала свои авиакомпании облетать Беларусь. Об этом сообщил государственный секретарь по вопросам транспорта Грант Шэппс, передает РИА Новости.

По его словам, британские власти отозвали разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в королевство.

"После принудительного перенаправления вчера самолета Ryanair в Минск я дал указание Управлению гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии в целях безопасности пассажиров", - заявил Грант Шэппс.

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.



В свою очередь телеграм-канал журналистского пула главы Беларуси сообщил, что именно Лукашенко лично принял решение о посадке самолета в Минске. Также по его команде на сопровождение пассажирского самолета был направлен истребитель МиГ-29.

После проверки бомбу не нашли, но правоохранители задержали находившегося на борту этого самолета белорусского оппозиционного активиста, одного из основателей телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.