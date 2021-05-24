Штаты Индии начали объявлять эпидемию мукормикоза, который еще называют "черной плесенью".

Власти страны сообщили о 8,8 тысячи заболевших. Скончались 219 пациентов.

Мукормикоз - это редкое вирусное заболевание, часто смертельное, которое развивается на фоне индийского штамма коронавируса.

Одна из отличительных черт "черной плесени" - поражение органов зрения и полости рта. Через них грибок может проникнуть в головной мозг, что приводит к летальному исходу. Чтобы спасти заболевших, в Индии массово проводят операции по удалению глаз и челюстей.

"Страна" рассказывает, что известно о мукормикозе, его симптомах и лечении. Также мы анализируем, может ли опасный грибок добраться до Украины.

Эпидситуация с коронавирусом в Индии

Пик заболеваемости коронавирусом в Индии пришелся на первую половину мая. Были дни, когда число новых случаев ковида превышало 400 тысяч человек ежесуточно.

Сейчас новых пациентов меньше - 220-240 тысяч каждый день. Однако в рост пошла смертность. 23 мая умерли 4455 тысяч граждан.

Причина всему - индийский штамм коронавируса, который охватил уже всю страну и распространился далеко за ее пределами по всему миру.

Для индийского штамма характерна двойная мутация шиповидного белка (той часть вируса, с помощью которой он внедряется в клетки организма человека).

Двойная мутация - это когда ковид включает в себя два типа. Например, "традиционный" китайский и британский, южноафриканский, бразильский.

Такой ковид-мутант переносится в основном в тяжелой форме. На фоне него в Индии стал фиксироваться мукормикоз. Первые упоминания о нем в русскоязычных СМИ стали появляться 9 мая 2021 года. Тогда диагноз поставили ста гражданам.

За последние две недели в Индии зафиксировали уже 8800 заболевших "черной плесенью". Из них в столице Нью-Дели - двести человек. Скончались 219 пациентов.

Два индийских штата - Раджастан и Телангана - объявили об эпидемии грибкового мукормикоза. Также заболевшие есть уже в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш, Гуджарата и других.

Мукормикоз - описание, симптомы, лечение

Мукормикоз - это редкая инфекция. Она вызвана влиянием мукорной плесени, которая встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Другое название - "черная плесень".

Заболевание было открыто в 1884 году и сначала зафиксировалось у коров. Со временем ним стали болеть и люди.

До коронавируса инфекцию наблюдали у пациентов с сильно ослабленным иммунитетом, диабетом, онкологией, ВИЧ и СПИДом. Все они в основной зоне риска и сейчас.

Симптомы "черной плесени" и способы заражения. Она поражает нос и нёбо, вызывает лихорадку. У заболевшего начинается кашель, наблюдается высокая температура и одышка.

Одно из самых страшных проявлений мукормикоза - ухудшение зрения из-за поражения слизистых, вплоть до слепоты.

Индийские врачи отмечают, что опасная болезнь чаще всего фиксируется у тех, кто уже вылечился от ковида и получил отрицательный ПЦР-тест.

Как известно, многим сложно сразу восстановиться после тяжелой формы ковида. Организм остается слабым. Этим и пользуется "черная плесень", чтобы проникнуть в человека.

Таким образом, мукормикоз - это заболевание, ассоциируемое с коронавирусом. Если еще конкретнее - с индийским штаммом ковида.

Мукормикоз не передается от человека к человеку. По крайней мере, об этом пока неизвестно.

Как лечится мукормикоз? Хорошая новость - против "черное плесени" уже есть лекарство, и даже не одно.

Есть специальная противогрибковая инъекция, она стоит 48 долларов за дозу. Ее нужно вводить каждый день в течение восьми недель. Итого, курс лечения для одного человека - 2688 долларов (или 73 500 гривен).

В Индии, по последним данным, изыскали 23 680 флаконов такой инъекции и разослали по всем штатам. Их хватит для лечения 447 пациентов.

Плохая новость - такая вакцина действенна на ранних стадиях. В случае, если мукормикоз уже серьезно поразил организм, уколы работать не будут.

Мукормикоз - это мощный аллерген. Поэтому также его лечат стероидами. Самый известный в мире препарат такого типа - дексаметазон. Он доступен в Украине, стоит недорого - около 23 гривен за большую упаковку, продается в свободном доступе. Ранее дексаметазон был рекомендован ВОЗ для лечения тяжелых стадий коронавируса.

Минус дексаметозона - очень много тяжелейших побочных эффектов. Он может развивать болезни глаз, отражаться на подпочечниках, сердце. Разрушает кости и мышцы. Встречаются острые дерматозы и гормональные сбои с отражением на репродуктивных функциях. Может случиться отек мозга. Принимать это лекарство без успокоительных нельзя - человек не уснет из-за тахикардии.

Безотносительно ковида, этот препарат часто используют при отеке Квинке, который у человека может развить взаимодействия с аллергеном - после употребления какого-то продукта или, допустим, после укуса пчелы.

Дексаметазон обычно применяется только в случаях, когда более щадящие аналоги уже не действуют. Его не вводят вместе с какой-либо вакциной, в том числе от коронавируса, поскольку защитные антитела не выработаются.

При всех плюсах и минусах дексаметазона и противогрибковой инъекции, они не помогут, если "черная плесень" поразит нёбо или глаза. Тогда уже проводится хирургическая операция. Сейчас их массово делают в Индии.

Пациентам удалят челюсть или глаза. Глазные пазухи - одно или оба - уже удалили 60% инфицированных в Индии. Только так можно остановить распространение, чтобы грибок не добрался до головного мозга. Если же это происходит, смерть неминуема.

Когда наступает смерть из-за "черной плесени"? В случае, когда заболевший уже перестанет видеть, "черная плесень" добирается до головного мозга и поражает его. Тогда пациент умирает.

Еще летальный исход от мукормикоза может быть после образования тромбов в сосудах и мозге, поражения желудка и почек.

Смертность очень высокая, может достигать 50%. Умирают в основном люди с наиболее ослабленным иммунитетом.

Может ли "черная плесень" добраться до Украины?

Грибок мукормикоза до коронавируса был зафиксирован в большинстве стран мира. Есть он и в нашей климатической зоне.

В древности на территории Киевской Руси было принято сжигать дома, если жилье обволакивала "черная плесень". Наши предки справедливо считали его настоящим ядом, который способен убивать жителей.

В современности "черная плесень" наибольшее распространение получала в странах Юго-Восточной Азии. Это связано с высокой влажностью и температурой.

Пока финально не доказана прямая связь между индийским штаммом коронавируса и "черной плесенью". Мукормикоз называют ассоциированным с ковидом заболеванием.

Существует ли вероятность, что индийский штамм коронавируса придет в Украину? Да. Тем более что у большинства стран-соседей случаи уже зарегистрированы.

Если предположить, что индийский штамм накроет Украину, то дела будут плохи. Поскольку нет доказательств, что вакцины, вводимые сейчас в Украине, от него защищают.

Также очень многие пациенты с индийским штаммом нуждаются в искусственной вентиляции легких. Например, в Индии одна из причин массовой смертности - как раз то, что многим не хватило кислорода.

Насколько велика вероятность, что в Украину вместе с индийским штаммом придет мукормикоз? Оценить ее сложно. Но точно исключить нельзя. Особенно с учетом того, что нас ждет три жарких месяца, которые очень любит "черная плесень". Также, к примеру, в России единичные случаи "черной плесени" уже есть.

Некоторым успокоением может послужить то, что мукормикоз в Украине смогут лечить дешевым и доступным дексаметазоном. При этом огромное значение будет иметь правильность дозировки. Если ввести мало - не может. Если слишком много - человек получит тяжелое хроническое заболевание, с которым придется жить до конца дней, или даже скончаться.

Касательно наличия в Украине дорогой противогрибковой инъекции от "черной плесени", которую применяют в Индии, информация отсутствует.