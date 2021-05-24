На госдачах, расположенных в Конча-Заспе и Пуще-Водице, аудит жителей которых недавно распорядился провести Совет национальной безопасности и обороны, проживают, в частности, экс-нардепы, бывшие главы и члены правительства и бывший мэр Киева.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные изданием "Лига".

По словам авторов публикации, в списках, предоставленных изданию, по состоянию на 18 мая фигурировали десятки фамилий известных в прошлом и на данный момент чиновников. Среди них:

Демченко Р.М. – вероятно, первый заместитель секретаря СНБО и бывший замглавы МИД Руслан Демченко

Фесенко Л.И. – предположительно, бывший нардеп от Партии регионов.

Близнюк А.М. – вероятно, экс-нардеп, экс-министр ЖКХ.

Пустовойтенко В.П. – возможно, бывший премьер-министр Украины еще времен Кучмы.

Кинах А.К. – пятый секретарь СНБО и 18-й министр экономики.

Звягильский Е.Л. – предположительно, экс-нардеп и бывший первый вице-премьер.

Омельченко А.А. – вероятно, бывший мэр Киева.

Горбулин В.П. - возможно, экс-секретарь СНБО.

Билозир О.В. - по мнению издания, экс-нардеп и бывший министр культуры.

Мельник Ю.Ф. – предположительно, экс-министр аграрной политики (правительство Януковича), с 2010 года первый замглавы правления Мироновского хлебопродукта

Бурмистенко Ю.М. – человек с такой фамилией является советником гендиректора ДТЭК Ахметова.

Литвин В.М. - бывший председатель Верховной Рады

Головин А.С. - возможно, бывший глава Конституционного суда Украины

Лавринович А.В. - предположительно, экс-министр юстиции

Гайсинский - вероятно, экс-первый зам генпрокурора и бывший прокурор Киева

Семиноженко В.П. - возможно, экс-вице-премьер

Кучма Л.Д. - бывший президент Украины

Мороз А.А. - бывший председатель Верховной Рады

Штучный В.В. – скорее всего, экс-руководитель аппарата Верховной Рады (уже при Зеленском, до июля 2020).

Пасенюк, Чубар и Скомороха - вероятно, экс-судьи КСУ.

Пристайко В.В - возможно, бывший глава МИД Украины

Суярко С.Н. – госсекретарь Министерства социальной политики (с 2020 года).

На территории Конча-Заспы уже после 2014 года разместились несколько обществ с ограниченной ответственностью: ИЦД Кидсвуд(детский центр), Компас (уполномоченное лицо — Юрий Гайсинский), Донецкий институт воды, мариупольский Спецмонтаж и К.

Авторы материала также утверждают, что многие фамилии из списка трудно найти в поисковиках.

Кроме того, в распоряжение журналистов появился список людей, живущих на территории Пуще-Водицы. Выглядит он следующим образом:

Как пишет издание, для выселения экс-чиновников, которые арендуют там госдачи, будут использовать формальные поводы, такие как долги за аренду и коммунальные услуги, а также незаконную перестройку зданий.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что среди жителей госдач замечены вице-президент корпорации "Богдан," а также один из бывших вице-премьеров и его супруга.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что на территории Конча-Заспы и Пуще-Водицы фактически легализовано "пребывание за очень символическую плату ряда непонятных лиц".