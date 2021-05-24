Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе прилетит в Россию, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на свои источники в Москве и Минске сообщает "Коммерсантъ" в понедельник, 24 мая.

По их данным, встреча президентов запланирована на пятницу, 28 мая, и пройдет в российском городе Сочи.

Ранее мы рассказывали, что, по информации этого же издания, переговоры Путина и Лукашенко пройдут в закрытом формате, как и две предыдущие встречи в Сочи и Москве. По информации источников, частота встреч президентов связана с работой над "дорожными картами" по интеграции стран, которую планируется завершить к осени.

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко уже встречались в Сочи в этом году, мы рассказывали, о чем говорили президенты. Также мы показывали видео, где они катались на лыжах на курорте Красная поляна.

22 апреля Лукашенко посетил Москву, где провел личную встречу с Путиным, в ходе которой стороны обсудили, в частности, сотрудничество в рамках Союзного государства.

9 мая состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Политики обсудили ситуацию в Украине и ее стремление вступить в НАТО.

Также мы рассказывали, как в начале текущего года Лукашенко заявил, что кроме президента России Владимира Путина у него нет друзей.