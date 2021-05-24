В Украине разработали новое меню для школьников, которое состоит из 160 и рассчитано на четыре недели. Над его созданием трудилась рабочая группа под руководством шеф-повара Евгения Клопотенко и командой проекта CultFood совместно с технологами, диетологами и представителями Минздрава Украины. Меню сопровождается картами с пошаговыми рецептами блюд для удобства поваров из школьных столовых. Об этом сообщается на сайте МОН.

Его разработали не в 2, а на 4 недели для большего разнообразия блюд.

"В меню школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции, будет увеличено количество фруктов и мяса в рационе. В меню добавляются пошаговые рецепты и технические карты, что значительно облегчит работу сотрудников школьных столовых", - рассказал Евгений Клопотенко.

Во время презентации в качестве примера показали меню на один день:

салат с морковью, сыром и сметаной

шпундра (свинина, тушенная со свеклой, старинное украинское блюдо)

булгур

львовский сырник

йогурт

банан

Салат из моркови с сыром. Фото: liga.net

Шпундра. Фото: liga.net

Булгур. Фото: liga.net

По словам первой леди Елены Зеленской, новое меню будет предложено школьникам с 1 сентября и следующим важным шагом реформы будет имплементация изменений на местах, внедрение системы контроля, продолжение модернизации пищеблоков и популяризации культуры здорового питания в обществе.

Ранее "Страна" писала о том, что украинских школьников запретят кормить газировками, колбасами и сосисками.

Также мы сообщали, что родителей киевских школьников предупредили, что теперь они должны оплачивать 50% питания в школе.