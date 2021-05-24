Белорусские власти утверждают, что давления со стороны республики на решение экипажа приземлить самолет Ryanair в Минске не было, а сообщение о минировании воздушного судна якобы поступило профильному ведомству от людей, которые представились "солдатами ХАМАС".

Соответствующее заявление в ходе брифинга в понедельник, 24 мая, сделал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Он озвучил сообщение, которое вчера якобы поступило на имейл Нацаэропорта:

"Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".

"После установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна, сразу же была доведена информация о поступившей угрозе. В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее", - цитирует чиновника издание Onliner.

В то же время Сикорский заверил, что решение о посадке в Минске пилот принял не под давлением белорусского истребителя МиГ-29, а самостоятельно.

"По данным расшифровки переговоров между диспетчером и экипажем, давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было", - сказал он.

В свою очередь командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Игорь Голуб также сообщил, что "никакого принуждения к посадке самолета RyanAir не было".

По его словам, сигнал о бедствии от самолета Ryanair поступил в 12:47. Оперативному дежурному команда от диспетчера поступила в 12:48, то есть через минуту.

"После соответствующих процедур мной было принято решение в 12:58, и дежурный экипаж МиГ-29 произвел взлет в 13:04", - сказал Голуб.

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир: 94 - граждане Литвы, 11 - граждане Греции, 9 - граждане Франции, несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

В свою очередь телеграм-канал журналистского пула главы Беларуси сообщил, что именно Лукашенко лично принял решение о посадке самолета в Минске. Также по его команде на сопровождение пассажирского самолета был направлен истребитель МиГ-29.

После проверки бомбу не нашли, но правоохранители задержали находившегося на борту этого самолета белорусского оппозиционного активиста, одного из основателей телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.