Специализированное учреждение ООН - международная организация гражданской авиации (ICAO), заявила, что не будет закрывать воздушное пространство на Беларусью после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair. Причиной этому является то, что секретариат ICAO не обладает данными полномочиями.

Об этом сообщает пресс-служба международной организации в Twitter.

"Полномочия по закрытию воздушного пространства или по посадке воздушных судов на мель никогда не возлагались на Секретариат ИКАО в соответствии с Чикагской конвенцией", - говорится в сообщении.

Отметим, что Конвенция о международной гражданской авиации или Чикагская конвенция - это основной документ международного права, который регулирует гражданские авиаперевозки. Документ был утвержден в 1944 году в Чикаго.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Минобороны сообщили, что на сопровождение пассажирского авиалейнера был направлен истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился белорусский оппозиционер, основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали белорусские спецслужбы. В Европарламенте расценили инцидент как акт государственного терроризма.

В то же время, гражданам Литвы настоятельно порекомендовали не посещать Беларусь, а находящимся сейчас на ее территории - выехать, в связи с этим инцидентом.

Между тем, Беларусь заявила о готовности расследовать инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета и уведомила об этом ICAO и Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).