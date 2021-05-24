В Николаеве возле ворот синагоги появился нацистский символ - свастика. На данный момент решается вопрос о сообщении об этом инциденте в правоохранительные органы.

Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) в своем телеграм-канале.

"Свастика у ворот синагоги в Николаеве обнаружена перед Шаббатом. Решается вопрос с обращением в правоохранительные органы", - заявили в организации.

При этом представители организации не уточнили, есть ли у них данный момент информация о том, кто мог стоять за этим преступлением.

Напомним, в начале мая парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал одобрить законопроект, которым предусматривается наказание за проявления антисемитизма в виде штрафа и лишения свободы на срок до восьми лет. Это произошло уже после того, как посол Израиля в Украине Джоэл Лион призвал украинское правительство законодательно закрепить юридическое определение понятия "антисемитизм", разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA).

Ранее мы писали о том, как в декабре прошлого года несостоявшийся кандидат в президенты Украины Андрей Рачок надругался над ханукальным светильником. "Украинцы - мы сила, ж@дам - могила", - произнес вандал и повалил ханукальный светильник на Контрактовой площади в Киеве. Полиция вскоре задержала вандала.