Со вторника, 25 мая, учащиеся 11-х классов школ "ДНР" начинают сдать ГИА - "государственную итоговую аттестацию", которая является аналогом украинского ЗНО.

Учебный год 2020-2021 был в "республике" первым, когда школьники вообще не учили украинский язык и литературу, а все основные предметы были синхронизированы с российской учебной программой.

Впервые на территории "ДНР" будут действовать четыре центра, где можно сдать ЕГЭ (единые государственные экзамены), которые нужны для поступления в вузы России. В предыдущие годы для этого выпускникам нужно было ездить в РФ.

Еще одно новшество: раньше в донецкие университеты, как минимум на платное отделение, брали почти всех желающих. Теперь на ГИА одиннадцатиклассники должны выполнить план по пороговым проходным баллам. Помимо аттестата, в приемные комиссии вузов они обязаны предоставить паспорт "ДНР".

Как в Донецке пройдут выпускные экзамены, куда будут поступать дети после школы и обо всех новшествах - материале "Страны".

Первый год без экзаменов по украинскому

С 25 мая одиннадцатиклассники школ "ДНР" начинают сдавать государственную итоговую аттестацию - ГИА. Это аналог украинского ЗНО и российского ЕГЭ.

Те выпускники, которые планируют идти в училища, смогут посетить только один экзамен - по русскому языку. Желающие поступать в техникумы, институты и университеты должны выбрать дополнительные предметы, которые нужны для их будущей специальности.

Учащиеся могли записаться на сдачу всех дисциплин. Но все чаще, помимо обязательного русского языка, они выбирают еще два предмета.

С полным расписанием ГИА-2021 можно ознакомиться в таблице ниже.

Экзамены по украинскому языку и литературе в "ДНР" не проводятся. Под иностранными языками подразумеваются английский, немецкий и французский.

В тестах по истории (и по другим предметам тоже) каких-либо упоминаний об Украине нет. Ниже демонстрационный пример тестирования. Выпускников просят указать даты первого упоминания Москвы в летописи, начало Карибского кризиса и Крымской войны, падения Византийской империи.

Из-за ковид-ограничений в одном помещении - классном кабинете или спортзале - должны находиться не более девяти учащихся, сдающих экзамен. В случае, если выпускников больше, формируется вторая, третья, четвертая группы. Они будут размещены в соседнем классе.

Все группы по девять школьников начинают сдавать экзамены в одно время - с 10:00. Под каждую создается комиссия во главе с председателем и членами из числа педагогов, а также проверяющим, которого присылает районо из другой школы.

Письменные экзаменационные работы упаковываются и отправляются в Донецк. Туда вызываются ведущие учителя "ДНР", которые будут их проверять анонимным порядком.

"В этом году мову не преподавали"

Для того, чтобы выпускник мог подать документы в техникум или университет, он должен набрать пороговый проходной балл. Это главное новшество вступительной кампании в "ДНР" в 2021.

Минимальные тестовые баллы такие:

русский язык – 36 баллов,

математика – 27 баллов,

физика – 60 баллов,

химия – 36 баллов,

информатика и ИКТ – 60 баллов,

биология – 60 баллов,

история – 32 балла,

география – 60 баллов,

литература – 32 балла,

иностранный язык – 60 баллов.

Как объяснили нам педагоги, чтобы набрать такое число баллов, нужно ответить примерно на треть вопросов.

С определенным числом баллов, которые прилагаются к аттестату, и с паспортом "ДНР" выпускник может подавать документы в местные вузы. Потом университеты будут дополнительно проводить свои вступительные экзамены.

По словам директора одной из школ Донецка, с которым поговорила "Страна", в 2021-м, как и последние годы, среди выпускников наиболее востребованы такие специальности:

правоохранительные органы,

МЧС,

педагогические специальности,

медицина - училища и университеты.

"Раньше, до войны, чаще поступали на экономистов, юристов и менеджеров. Сейчас много девочек идут в учительницы, воспитательницы. Уже на первых курсах они смогут получить работу в школах и садиках. Отдельно отмечу ажиотаж на медицинские специальности. Потому что врачей у нас принимают на работу, как говорится, с руками и ногами. Тем более, что наш медуниверситет имеет аккредитацию в России. По факту выпускники-врачи получают российский диплом", - рассказывает нам директор одной из школ.

Спрос на медиков из Донецка высок также в соседней Ростовской области РФ.

Касательно мальчиков, они все чаще идут в силовики или спасатели. Причина та же - смогут найти работу с зарплатой выше среднего по "республике".

По словам педагога, в Украину и Россию поступать отправляются единицы.

"Учиться в Украину родители в основном не отпускают по политическим соображениям. Но, помимо этого, уже есть фактор нашей школьной программы. И дело даже не в том, что мову в последние годы мы преподавали очень мало. А в этом году - вообще не преподавали. Украинский язык и историю Украины как отдельные предметы ребенок может освоить с родителем или репетитором. Более серьезно то, что все остальные предметы у нас на русском - биография, химия, математика, физика. А, значит, и все термины тоже на русском. Чтобы выучить все это на украинском, выпускнику по факту надо учить предметы заново", - рассказывает директор.

Относительно России действует другой фактор.

"Полностью на российскую программу мы перешли только в этом году. Поэтому нашим выпускникам еще сложновато сдавать ЕГЭ. Хотя в ближайшие пару лет эта проблема решится. Но есть еще другая - финансовая. Далеко не каждому нашему родителю по карману учить ребенка в России, даже если он поступит на бюджет. Дорога, питание и так далее», - рассказывает нам директор.

Основной экзаменационный цикл в "ДНР" и Украине совпал по времени. А потому те выпускники, которые уехали сдавать на ЗНО, не получат аттестаты в своих школах в "республике". Впрочем, для поступления в украинские вузы они не требуются.

С ЕГЭ экзамены в "ДНР" не совпадают. В этом году тесты для поступления в российские вузы дети впервые смогут сдавать на месте, без поездки в РФ. Для этого по согласованию с российскими властями оборудованы четыре центра, они расположены в:

Донецком национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского,

гимназии информационных технологий № 61 города Донецка,

лицее № 14 "Лидер" (Горловка),

лицее № 2 "Престиж" (Макеевки).

Последний звонок в школах "ДНР" пройдет в эту пятницу, 28 мая. А выпускные вечера - 19 июня.

Сколько стоит учиться на платном?

"Страна" сравнила стоимость обучения на популярных специальностях в ведущих донецких и киевских вузах. Мы взяли за основу очную форму.

Английский язык (перевод)

Донецкий национальный университет - по 40 тысяч рублей в год (по 14 900 гривен),

Киевский национальный университет - по 39 900 гривен в год.

Программная инженерия

Донецкий национальный технический университет - по 24 175 рублей в год (по 9000 гривен),

Киевский политехнический институт - по 45 тысяч гривен в год.

Лечебное дело (медицинский факультет)

Донецкий медицинский университет - в среднем по 81 тысяч рублей в год (по 30 тысяч гривен),

Киевский медицинский университет - по 35 тысяч гривен в год.

Таким образом, гуманитарные науки в Донецке дешевле в 2,5 раза, технические - в 5 раз. А получить медицинское образование в "ДНР" и столице Украины примерно сопоставимо по стоимости - в Донецке дешевле всего на 14%. Что объясняется, как уже говорилось, высоким спросом на эту специальность.