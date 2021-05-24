Авторы сообщения об угрозе взрыва, из-за которого самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска, угрожали взорвать бомбу, когда авиалайнер будет над литовской столицей - Вильнюсом.

Об этом сообщил глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский во время брифинга, связанного с аварийной посадкой самолета компании Ryanаir.

По данным белорусского Минтранса, в письме с угрозами также содержалось адресованное Евросоюзу требование прекратить поддерживать действия Израиля.

Также в Минтрансе Беларуси добавили, что расшифровка переговоров диспетчера и экипажа самолета Ryanair доказывает, что Минск не оказывал давление на решение командира экипажа воздушного судна о посадке в белорусской столице. По словам Сикорского, диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами.

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир: 94 - граждане Литвы, 11 - граждане Греции, 9 - граждане Франции, несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

В свою очередь телеграм-канал журналистского пула главы Беларуси сообщил, что именно Лукашенко лично принял решение о посадке самолета в Минске. Также по его команде на сопровождение пассажирского самолета был направлен истребитель МиГ-29.

После проверки бомбу не нашли, но правоохранители задержали находившегося на борту этого самолета белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича.