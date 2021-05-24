Розничная цена на подсолнечное масло в Украине выросла на 4,5% (до 66,7 грн за литр), а оптовая упала на 1% (до 51,5 тыс. грн за тонну) спустя месяц действия установленного предельного объема экспорта в 2020-2021 годах.

Об этом аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин сообщила Украинским Новостям.

"По состоянию на 24 мая 2021 года, цена на подсолнечное масло за последний месяц на полках супермаркетов выросла на 4,5% до 66,7 гривны за 1 литр. При этом оптовая цена за аналогичный период снизилась на 1% до 51 500 гривен/тонна", - рассказала Литвин.

Аналитик уточнила, что розничная цена не реагирует быстро на смену оптовой цены, к тому же предусмотрены дополнительные затраты на фасовку.

В свою очередь зампредседателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук заявил, что рост цены на масло является мировой тенденцией.

"В мире подорожали семена подсолнечника и, соответственно, подорожал продукт, который производится из него. Вместе с тем, действия нашей власти по стабилизации цены, мягко говоря, неверны. Заявив о намерении ввести квоты на экспорт масла и семян подсолнечника, Минэкономразвития лишь посеяло панику среди аграриев", - подчеркнул заместитель.

Он утверждает, что на данный момент экспорт масла практически не ограничили, поскольку установленная квота составляет около 98% от ранее запланированного объема экспорта (5,38 млн тонн).

По мнению Дениса Марчука, возможность запрета экспорта семян подсолнечника приведет лишь к тому, что аграрии недополучат средства за свою продукцию. Более действенным методом ВАР считает уменьшение размера НДС на социально-значимые продукты.

Напомним, 19 апреля Минэкономики и ассоциация "Укролияпром" подписали Меморандум об установлении предельного объема экспорта. Согласно меморандуму, предельный объем экспорта подсолнечного масла из Украины составляет 5,38 млн т. Меморандум действует до 1 сентября 2021 года.

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