В столичном метро 19 мая на станции "Дорогожичи" нашли мальчика, который блуждал там в одиночестве. Сегодня выяснилось, что ребенок не ходит в школу.

Как сообщили в пресс-службе полиции, правоохранители разыскали родителей ребенка и составили административный протокол на мать, хотя мальчик ушел из дома, где в то время находился его отец.

"Мы выяснили, что женщина оставила сына с младшей дочерью и с отцом дома, а сама ушла по делам. Мальчик самостоятельно вышел из квартиры и пошел ее искать. Стражи порядка вернули мальчика маме, сейчас с ним все хорошо", – рассказал полицейский управления полиции в метрополитене Иван Павлюк.

Как рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в аудиокомментарии "Радио НВ", который она опубликовала в Facebook, найденный мальчик не ходит в школу, а его семья, вероятно, находится в сложных жизненных обстоятельствах.

"Полицейские начали разбираться с этой семьей. Они обнаружили признаки, что эта семья в сложных жизненных обстоятельствах находится. Этому мальчику – 8 лет, а он не ходит в школу. Сейчас уже полиция говорит о том, что надо составлять протокол и на отца", – рассказала Денисова.

По ее словам, это не первый случай, когда полиция составляет административный протокол на мать, а не на отца, который находился с ребенком.

"У нас в обществе есть стереотип, что за безопасность ребенка и его воспитание отвечает исключительно мать. Но я всегда подчеркиваю, что это – принцип равенства прав и отца, и матери", – сказала Денисова.

Напомним, недавно мы писали, что в Николаевской области подняли по тревоге полицию, чтобы найти пропавшего ребенка.

Также сообщалось, что под Одессой нашли повешенным мальчика, который ушел из дома после ссоры с родными.