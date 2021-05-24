Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. По его словам, такой сценарий готовился и для нашей страны. Вероятно, Подоляк имел в виду известную историю с "вагнеровцами", которых, по версии, активно продвигаемой сторонниками экс-президента Петра Порошенко, должны были задержать в Киеве, посадив самолёт, летевший из Минска в Стамбул.

Об этом Подоляк заявил в комментарии "Стране" в понедельник, 24 мая.

"Вся эта история однозначно вынесла и Лукашенко, и его государство за скобки цивилизованного мира - он однозначно нерукопожатен и может двигаться только к статусу, который определят для него россияне. Россия вообще от этой ситуации получила только плюсы, являясь и автором сценария, и продюсером действа. Между прочим, точно такой же сценарий готовился и для Украины - сделать ее изгоем за счет захвата пассажирского авиалайнера", - сказал Михаил Подоляк.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал это заявление Подоляка.

"В последнем случае он, вероятно, имел в виду известную историю с "вагнеровцами", которых, по версии, активно продвигаемой сторонниками Порошенко, должны были задержать в Киеве, посадив обманом самолёт, летевший из Минска в Киев (то есть сделать примерно то же самое, что и Лукашенко с Протасевичем). Это, по данной версии, была совместная операция СБУ и западных спецслужб, которую сорвал Офис президента, перенеся дату ее начала.

Ранее на Банковой вообще отрицали, что такая операция планировалась.

А теперь, как видим, собираются ее "повесить" на "руку Москвы". По этой логике получается, что сотрудники украинских спецслужб, готовившие данную спецоперацию - агенты Кремля", - пишет канал.

Напомним, днем ранее самолет Ryanair Афины - Вильнюс из-за ложного сообщения о минировании экстренно сел в аэропорту Минска. В итоге, задержали одного из пассажиров - Романа Протасевича, который является основателем оппозиционного Telegram-канала Nexta.

Также мы подробно рассказывали, в чем обвиняютз задержанного основателя NEXTA.