В администрации президента США Джо Байдена полагают, что встреча главы государства с российским коллегой Владимиром Путиным скорее всего пройдет в течение ближайших недель в швейцарской Женеве.

Об этом в своем Twitter со ссылкой на четыре источника в администрации Байдена сообщил журналист MSNBC Джефф Беннетт.

"Женева, Швейцария - наиболее вероятное место встречи Байдена и Путина, об этом NBC сообщили четыре источника в (американской) администрации", - написал журналист в Twitter.

Отметим, что рРанее о том же сообщал и российский "Коммерсант", называя дату встречи 15-16 июня.

Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы. Отметим, что в качестве площадки для проведения встречи президентов себя уже предложили Финляндия, Австрия и Чехия.

Также мы писали, что после переговоров 19 мая глава МИД РФ Лавров и госсекретарь США Блинкен не сказали, состоится ли встреча Путина и Байдена.

Уже на следуюший день Блинкен заявил, что Исландия также является одной из стран, где потенциально может состояться встреча лидеров двух государств.

В свою очередь в министерстве иностранных дел РФ заявили, что если договоренность о проведении саммита будет достигнута, его проведут в одной из "дипломатических столиц Европы".