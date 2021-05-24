В Национальном аэропорту "Минск" произошел инцидент с еще одним самолетом. Из авиалайнера Lufthansa, который долженбыл вылететь во Франкфурт в понедельник, 24 мая, в 14:20 (время совпадает с киевским - Ред.), вывели всех пассажиров для повторного досмотра.

Как выяснилось, аэропорт Минска получил по электронной почте сообщение о намерении совершить теракт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Также сообщается, что посадку на рейс приостановили для принятия мер в целях обеспечения безопасности. Проводится повторный досмотр воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться.

"О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны... Приносим извинения за задержку рейса по независящим от нас причинам", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Ryanair, который следовал по рейсу Афины - Вильнюс днем в воскресенье, 23 мая, совершил посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир: 94 - граждане Литвы, 11 - граждане Греции, 9 - граждане Франции, несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

В свою очередь телеграм-канал журналистского пула главы Беларуси сообщил, что именно Лукашенко лично принял решение о посадке самолета в Минске. Также по его команде на сопровождение пассажирского самолета был направлен истребитель МиГ-29.

После проверки бомбу не нашли, но правоохранители задержали находившегося на борту этого самолета белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича.